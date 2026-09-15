الأنبار تسجل 2250 إصابة بعضّات الكلاب

وقال المصدر لـ ، ان "مستشفيات المحافظة سجلت 2250 إصابة بعضّات الكلاب منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أيلول"، مشيرا الى ان "ذلك أدى الى وفاة طفل في قضاء ".وأضاف ان "هذه الأرقام جاءت مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط مخاوف من مخاطر الكلاب السائبة، ولا سيما في المناطق القريبة من المدارس"، مشددا على "ضرورة تكثيف الإجراءات وحملات الحد من انتشارها".