إطلاق التقديم إلى كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق التقديم الإلكتروني إلى كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في للعام الدراسي 2027/2026"، مبينة ان "شروط وضوابط التقديم تتضمن أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025 على أن لا يقل معدله النهائي عن 85% ويُشترط للقبول اجتياز اختبار اللغة الإنكليزية والمقابلة الشخصية".وتابعت ان "خريجي الفرعين العلمي والأدبي يمكنهم التقديم إلى كلية التميّز، إذ يحق لطلبة الفرع العلمي التقديم على جميع أقسامها في حين يقتصر تقديم طلبة الفرع الأدبي على أقسام (إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، المحاسبة والمصارف، الفلسفة وعلم الاجتماع)".وأكدت أن "التقديم إلى ، فيحق لخريجي الفرع العلمي التقديم إلى أقسام (التطبيقات الهندسية، التطبيقات الطبية الحيوية، البيانات الضخمة)"، موضحة انه "بهذا الصدد يحق لطلبة الدور الأول التقديم إلى الكليتين وفي حال عدم استكمال خطة يتم إشغال المقاعد الشاغرة من خريجي الدورين الأول والثاني على وفق الحدود الدنيا للأقسام".وفيما يخص استمارة التقديم فإن الطالب من خريجي الفرع العلمي يمكنه:▪️ اختيار قسمين على الأقل عند التقديم إلى كلية .▪️ اختيار ثلاثة أقسام على الأقل عند التقديم إلى كلية التميّز.▪️ ترتيب خياراته من الكليتين معاً إذا رغب بالتقديم إلى كلتيهما.أما خريجو الفرع الأدبي فيتوجب عليهم عند التقديم إلى كلية التميّز اختيار قسمين على الأقل.وأكدت أن "التقديم يكون عبر تطبيق (منصة قدم) ويستمر الى غاية يوم الاحد الموافق 2026/9/27".