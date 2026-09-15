إل جي إلكترونيكس توسّع منظومتها المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتواكب أنماط الحياة الأوروبية في معرض IFA 2026

في جناح إل جي، يمكن للزوار استكشاف مفهوم "المنزل المدعوم بالذكاء الاصطناعي" (LG AI Home) الذي يتمحور حول المنزلي الذكي LG ThinQ™ ON ومنصة LG ThinQ، إلى جانب حلولFit & Max الموسعة، وتجارب ترفيهية غامرة تعتمد على تقنية LG OLED evo AI، ومساحة مخصصة لنمط الحياة الراقي مع منتجات LG SIGNATURE. كما تدير إل جي مساحة خاصة لاستشارات شركاء الأعمال خلال معرض IFA، مما يعزز التواصل مع تجار التجزئة المحليين وعملاء قطاع الأعمال ويوسع نطاق الفرص التجارية في أوروبا.تستقبل أوركسترا إل جي للذكاء الاصطناعي زوار جناح إل جي عند مدخل الجناح، حيث تتجلى على مساحة 16×4 أمتار من خلال تركيب ضوئي حركي بتقنية LED، حيث يعمل نظام LG CLOiD كقائد لنظام ذكاء اصطناعي متصل يجمع بسلاسة بين الأجهزة والمساحات والخدمات. وتُبرز أوركسترا الذكاء الاصطناعي كيف تعمل منتجات إل جي وتقنياتها وخدماتها المتنوعة - التي تشمل الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون وأنظمة التكييف والروبوتات - بتناغم تام لتقديم تجربة منزلية ذكية متصلة. ويجسد هذا العمل الفني التفاعلي رؤية إل جي للمنزل الذي لا يتطلب جهدًا كبيرًا، والتي تهدف إلى تقليل الأعمال المنزلية ومنح العملاء المزيد من الوقت للأمور المهمة.في منطقة "المنزل الذكي" (AI Home Zone)، تستعرض إل جي كيف يقوم مركز التحكم المنزلي الذكي من الجيل التالي، LG ThinQ ON، وبالتكامل مع منصة LG ThinQ للمنازل الذكية، بربط الأجهزة والمساحات والخدمات في نظام واحد متناغم. وتتيح بيئات المنزل الواقعية للزوار تجربة قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي من إل جي بشكل مباشر على فهم المستخدمين وخصائص كل مساحة، وذلك لتقديم وظائف ملائمة ومُخصصة لتلبية احتياجاتهم الفردية.تُعد "ThinQ Claw" —التي تظهر علنًا لأول مرة في معرض IFA لهذا العام— وكيلًا ذكيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمحادثات النصية، وهي مدمجة في نظام "ThinQ ON". ومن خلال الجمع بين التفاعل باللغة الطبيعية وفهم السياق، يقترح النظام إجراءات ملائمة ويساعد في تبسيط الحياة اليومية. وفي "منطقة المنزل الذكي" (AI Home Zone)، يمكن للزوار تجربة كيفية تقديم النظام لدعم مخصص يتناسب مع ظروف المنزل وتفضيلات المستخدمين والروتين اليومي.تُوسّع إل جي هذا العام نطاق مزايا "المنزل المدعوم بالذكاء الاصطناعي" (AI Home) ليتجاوز المنازل الخاصة ويشمل المساحات التجارية؛ إذ يتيح حل ThinQ Pro – وهو حل متكامل لإدارة الأعمال (B2B) – التحكم المركزي ومراقبة الأجهزة وأنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء (HVAC) لدعم عمليات تشغيل المرافق بكفاءة أعلى. ومن الحلول الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي التي يتم عرضها "نظام إدارة الطاقة المنزلية" (HEMS) المدعوم بمنصة Homey؛ وهي منصة للمنازل الذكية طورتها شركة Athom التي استحوذت عليها إل جي في عام 2024. ويُظهر العرض التوضيحي كيف يمكن لنظام Homey HEMS تنسيق عمليات توليد الطاقة وتخزينها واستهلاكها في جميع أنحاء المنزل.صُمم حل "Fit & Max" الموسَّع من إل جي تلبيةً لاحتياجات العملاء في أوروبا، وهو يضم أجهزة منزلية ذات تصميم مدمج ينسجم بسلاسة مع المساحات السكنية، مع توفير سعات كبيرة ومزايا عملية للاستخدام اليومي. وبعد أن كان هذا التصميم مقتصراً في البداية على طرازات مختارة من ثلاجات إل جي ، فقد امتد ليشمل الآن الغسالات، ومجففات الملابس، وغسالات الأطباق.تُبرز منطقة حلول "Fit & Max" كيف تتيح هذه المجموعة الاستفادة القصوى من المساحة دون المساس بالسعة؛ إذ تشمل ثلاجات مصممة بمظهر انسيابي مدمج وخيارات تخزين مرنة، إلى جانب أجهزة غسيل توفر سعة كبيرة دون الحاجة إلى مساحة أكبر للتركيب.1 كما يمكن للزوار الاطلاع على غسالات الأطباق الجديدة من فئة"Fit & Max"، بما في ذلك طرازات قادرة على إتمام دورة كاملة للغسيل والتجفيف في ساعة واحدة فقط.2تسلط "منطقة الريادة في مجال الطاقة" (Energy Leadership Zone) الضوء على مجموعة من الأجهزة التي تعمل بتقنيات إل جي الأساسية عالية الكفاءة، بما في ذلك تقنية المضخة الحرارية ذات العاكس المزدوج (Dual Inverter Heat Pump™) وحلول الضاغط العاكس (inverter compressor). ومن بين منتجات إل جي المعروضة، توجد غسالة تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى %70 مقارنة بالحد الأدنى لمتطلبات التصنيف "A" وفقاً للمعايير الأوروبية الحالية لكفاءة الطاقة3. وإلى جانب ذلك، تُعرض ثلاجات ومجففات وغسالات أطباق عالية الكفاءة، حيث توفر جميعها أداءً متميزاً مع استهلاك أقل لموارد الطاقة.والجدير بالذكر أن شركة إل جي تعمل على توسيع نطاق تقنياتها الأساسية الموفرة للطاقة -التي طُرحت سابقاً في طرازاتها الرائدة- لتشمل محفظة أوسع من المنتجات، وذلك بهدف إتاحة الأجهزة عالية الكفاءة لشريحة أكبر من المستهلكين الأوروبيين.تُبرز "منطقة الترفيه الإعلامي" (Media Entertainment Zone) مفهوماً متميزاً لمعرض الوسائط، يجمع بتناغم بين تقنيات العرض الرائدة من إل جي وتجارب المحتوى المتنوعة. ويتوسط المعرض تلفزيون "LG OLED W6" -وهو طراز OLED فائق النحافة (Wallpaper) يتميز بتقنية لاسلكية حقيقية- محاطاً بمجموعة من أجهزة التلفزيون بأحجام مختلفة؛ حيث تتناغم هذه الشاشات معاً بسلاسة لتقديم عرضٍ آسر يندمج في عمل فني واحد متكامل.تتضمن قائمة الشاشات التي تبرز جودة الصورة الفائقة التي تتميز بها إل جي كلاً من طرازي "LG OLED evo AI" و"Micro RGB evo AI" (إصدارات عام 2026)، وكلاهما يعملان بمعالج α11 AI Processor 4K Gen3 الحائز على الجوائز، مما يضمن مستويات غير مسبوقة من السطوع ودقة الألوان. ومن خلال هذه الشاشات المتطورة، يحظى الزوار بتجربة مشاهدة غامرة تتسم بجودة صورة رائدة في القطاع وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث تقدم شاشة "Micro RGB evo" تجربة ألوان استثنائية بفضل تقنية "High Purity RGB Spectrum Display" الحاصلة على شهادة "TÜV Rheinland" نظراً لنقاء ألوانها الفائق.علاوة على ذلك، تعمل إل جي على توسيع منظومتها الترفيهية من خلال طرح أول شاشة 4UltraGear في العالم تدعم كلاً من دقة FHD ومعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 1000 ، فضلاً عن توفير تجارب محتوى غامرة وواسعة النطاق تعتمد على منصة webOS الذكية الخاصة بالشركة. وتكتمل هذه التجربة الترفيهية المتميزة بوجود مناطق مخصصة لأنماط الحياة تستعرض جهاز "StanbyME 2 Max" أثناء التشغيل، ومساحة مخصصة للاستماع تتيح تجربة نظام الصوت المنزلي "Sound Suite".تستعرض منطقة "LG SIGNATURE" التصميم الخالد وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تميز العلامة التجارية الفاخرة للغاية من إل جي، والمصممة لتلائم أسلوب الحياة الراقي. وتتميز ثلاجة "LG SIGNATURE" بتقنية التعرف الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تفهم اللغة الطبيعية وتتمكن من اقتراح أوضاع التبريد المناسبة لمختلف أنواع الأطعمة. ومن خلال الجمع بين كاميرا داخلية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقنية "AI Gourmet™"، يستطيع فرن "LG SIGNATURE" الجداري (مقاس 30 بوصة) التعرف على أطباق متنوعة واقتراح وضع الطهي الأمثل، مما يساهم في توفير تجربة طهي منزلية أكثر سلاسة وفخامة.قال Baek Seung-tae، رئيس شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية: "نستعرض خلال معرض IFA 2026 كيف يمكن لمنظومتنا الموسعة للمنزل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الربط بسلاسة بين الأجهزة المنزلية الذكية ومراكز التحكم المنزلية والخدمات الذكية، وذلك لتقديم تجارب عملاء مخصصة تتسم بمستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. ومن خلال منتجات وحلول متميزة مصممة خصيصاً لتلائم أنماط الحياة وبيئات المعيشة في أوروبا، سنواصل تعزيز مكانتنا الريادية في سوق الأجهزة المنزلية الفاخرة في القارة الأوروبية".يمكن لزوار معرض IFA 2026 الاطلاع عن كثب على منظومة إل جي الموسعة للمنزل الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي، وحل "Fit & Max"، والأجهزة المنزلية عالية الكفاءة، فضلاً عن الاستمتاع بتجارب ترفيهية وإعلامية متميزة وتجارب تعكس نمط حياة عصري، وذلك في جناح الشركة الواقع في القاعة 18 بمركز " " (Messe Berlin).