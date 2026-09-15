صحيفة لندنية: ترسانة الفصائل العراقية باقية حتى 2028

وجاء في تقرير للصحيفة تابعته ، انه "مع اقتراب موعد اكتمال الانسحاب الأميركي من والمحدد بنهاية أيلول الجاري، ما زالت قضية حصر السلاح الموجود خارج إطار الدولة تواجه تعقيدات، وسط معلومات عن أن ترسانة الفصائل باقية حتى 2028".ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها انه "خلال الأسابيع الماضية، قضى أعضاء على حصر السلاح، ساعات في أربعة اجتماعات على الأقل، للتفاوض على تسوية أساسها عدم استخدام السلاح لكن بشرط عدم التفريط فيه".وأضافت انه "رغم هذه الصيغة الصورية، زرع ممثلو الفصائل قنبلة موقوتة في التسوية، تعتبر أي اتفاق على عدم استخدام السلاح ملغى في ظروف محددة"، موضحة ان "الجانبين توصلا إلى جدول زمني يستمر حتى مطلع 2028 حتى توافق الفصائل في النهاية على حصر سلاحها".