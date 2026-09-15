التربية تقرر تاجيل بدء العام الدراسي الجديد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير التربية وجه بتأجيل بدء العام الدراسي 2026–2027 إلى يوم الأحد 11 تشرين الأول المقبل، بدلا من 20 أيلول"’، مبينة ان "ذلك جاء لإتاحة الوقت لاستكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، وتهيئة المدارس للعام الجديد".وأضافت ان "القرار شمل مراعاة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه المدة، مع استكمال المتطلبات المدرسية والفنية والإدارية قبل مباشرة الطلبة والتلاميذ دوامهم في عموم ".