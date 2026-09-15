إطلاق التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية

وقالت الوزارة في ورد لـ ، انه "تم فتح التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2027/2026"، مبينة انه "التزاما بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة المشمولين بالتقديم الى هذه القناة هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2025/2024 و2026/2025 للفرعين العلمي والأدبي من ذوي المعدلات (90%) فما فوق وأن التقديم يكون إلى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب".وتابعت "يحق لطلبة المحافظات كافة من خريجي الفرع العلمي التقديم إلى تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن (92%)"، موضحة ان "التقديم يستمر الى غاية يوم الاحد الموافق 2026/10/4 وأن إجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب لخياراته عبر الاستمارة الإلكترونية عبر تطبيق (منصة قدم) ومن ثم مراجعة الطالب لاي جامعة حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار".