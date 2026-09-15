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تحرك برلماني يخص الأراضي الزراعية في بغداد
محليات
2026-09-15 | 03:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
269 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلنت
لجنة الخدمات
النيابية، اليوم الثلاثاء، عن التحرك لمناقشة
مشروع قانون
فرز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة
بغداد
.
وقال عضو اللجنة تقي الوائلي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "قانون مشروع فرز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة
بغداد
يعود إلى
قرار مجلس الوزراء
رقم 207 لسنة 2019 الذي تضمن الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى
مجلس النواب
"، مبيناً أن "القانون مرحّل من الدورة السابقة ومن المحتمل أن تتم قراءته
قراءة
أولى خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف، أن "الغرض من القانون هو ضمان حصول المواطنين على حقوقهم من الأراضي الواقعة ضمن حدود التصميم الأساسي للمدن"، موضحاً أن "هذه الأراضي من غير الممكن أن تتحول ضمن التصميم الأساسي إلا بقانون يحولها من بساتين إلى سكن، وعلى هذا الأساس أُدرج هذا القانون لكي يعالج وضع الأراضي".
وأشار الوائلي، إلى أن "القانون يحدد التعليمات الخاصة بالأراضي الزراعية وكيفية تحولها إلى أراضٍ سكنية وكذلك الأراضي التابعة للدولة"، مؤكداً أن "تشريع القانون من شأنه أن ينظم وضع الأراضي الواقعة ضمن التصاميم الأساسية للمدن ويضع إطاراً قانونياً لمعالجة الأراضي التي ما زالت مصنفة زراعية رغم دخولها ضمن التوسع والتصميم الأساسي للمدينة."
وبين، أن "القانون يمثل خطوة باتجاه تنظيم ملف الأراضي والبساتين الواقعة داخل حدود التصميم الأساسي، من خلال تحديد الضوابط والإجراءات التي تسمح بمعالجة وضعها القانوني بدلاً من بقاء ملفها معلقاً بين صفتها الزراعية وموقعها ضمن التصميم الأساسي للمدن".
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