تحرك برلماني يخص الأراضي الزراعية في بغداد

‏وقال عضو اللجنة تقي الوائلي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "قانون مشروع فرز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة يعود إلى رقم 207 لسنة 2019 الذي تضمن الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى "، مبيناً أن "القانون مرحّل من الدورة السابقة ومن المحتمل أن تتم قراءته أولى خلال الجلسات المقبلة".‏وأضاف، أن "الغرض من القانون هو ضمان حصول المواطنين على حقوقهم من الأراضي الواقعة ضمن حدود التصميم الأساسي للمدن"، موضحاً أن "هذه الأراضي من غير الممكن أن تتحول ضمن التصميم الأساسي إلا بقانون يحولها من بساتين إلى سكن، وعلى هذا الأساس أُدرج هذا القانون لكي يعالج وضع الأراضي".‏وأشار الوائلي، إلى أن "القانون يحدد التعليمات الخاصة بالأراضي الزراعية وكيفية تحولها إلى أراضٍ سكنية وكذلك الأراضي التابعة للدولة"، مؤكداً أن "تشريع القانون من شأنه أن ينظم وضع الأراضي الواقعة ضمن التصاميم الأساسية للمدن ويضع إطاراً قانونياً لمعالجة الأراضي التي ما زالت مصنفة زراعية رغم دخولها ضمن التوسع والتصميم الأساسي للمدينة."‏وبين، أن "القانون يمثل خطوة باتجاه تنظيم ملف الأراضي والبساتين الواقعة داخل حدود التصميم الأساسي، من خلال تحديد الضوابط والإجراءات التي تسمح بمعالجة وضعها القانوني بدلاً من بقاء ملفها معلقاً بين صفتها الزراعية وموقعها ضمن التصميم الأساسي للمدن".