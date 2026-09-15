السومرية نيوز تنشر روابط منصة قدم للتقديم لقناة قبول النخبة بالجامعات الحكومية

وجاء ذلك بعدما اعلنت فتح التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2027/2026.فيما اشارت الى ان التقديم يستمر الى غاية يوم الاحد الموافق 2026/10/4.رابط تنزيل منصة قدم على google play