وزير التربية يوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير التربية وجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2026–2027، للمتقدمين إلى الصف الأول المتوسط، في حال تأهل أحد التوأمين في الاختبار".وأضافت انها "عممت التوجيه على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل بموجبه، لقبول التوأم الآخر في المدرسة ذاتها".