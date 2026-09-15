وزير الصحة يفتتح مستشفى "آشور" ويؤكد: العراق يحتاج فرصة لمخاطبة العالم بإنجازاته

وقال في مؤتمر صحافي حضره مراسل ، إن التأسيس والإنشاءات حظيا باهتمام بالغ، معرباً عن تطلعه بأن تكون المستشفى مؤسسة تعليمية رصينة ترفد القطاع الصحي في ، مشيراً إلى أن الوزارة اشترطت على كليات الطب مراعاة جميع النقاط المحددة وامتلاك بهذا المستوى.وكشف الموسوي، عن دخول جامعتين أهليتين عراقيتين إلى تصنيف شنغهاي العالمي، داعياً إلى بذل أقصى الجهود في ميدان العمل لحماية الإرث العراقي.وشدد الوزير، على الحاجة الماسة لإنشاء مستشفيات خاصة بوزارتي الدفاع والداخلية، كاشفاً عن افتتاح 10 مستشفيات جديدة قبل بداية فصل الربيع المقبل.