بدأت في "التيك توك".. القبض على 12 متهماً إثر مشاجرة عشائرية بالموصل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت في ، متمثلةً بقيادة شرطة المحافظة، من الوقوف على التفاصيل الكاملة للمشاجرة التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا في الجانب الأيمن لمدينة ، مؤكدةً إلقاء القبض على 12 متهماً وتكييف التهم الموجهة إليهم وفق القانون".وتابعت: "إذ وقعت الحادثة بتاريخ 12-9-2026 في منطقة (التنك) بمدينة الموصل، إثر خلافات عائلية ودعاوى قضائية سابقة بين أبناء عمومة ينتمون إلى واحدة، وتطورت عقب سجالات وتبادل للشتائم والابتزاز عبر منصة " ".واكملت: "على الفور، تحركت قوة من شرطة نينوى وفرضت سيطرتها على موقع النزاع وألقت القبض على المتهمين من الطرفين وفق موافقات قضائية".واشارت الى انه "في وقت لاحق، أُطلق سراح 3 متهمين بكفالة مالية ضامنة لتلقي العلاج في المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، مع التأكيد على عدم تسجيل أي حالات وفاة وانحصار الأضرار في إصابات وجروح متفرقة بين الجانبين".