حيلة أكياس النفايات تنكشف.. منفذ زرباطية يحبط هدراً بـ77 مليوناً!

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، ان "مديرية منفذ الحدودي، وبناءً على موافقة قاضي بدرة، تمكنت من ضبط عجلتين في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي، محملتين بأكياس نفايات حسب ما مصرح به"، لافتة الى انه "بعد إجراء الكشف والتدقيق تبين احتواؤهما على (أكياس تسوق) مشمولة بإجراءات حماية المنتج المحلي، مما سبب هدراً بالمال العام، بمبلغ أكثر من (77) سبعة وسبعين مليون دينار عراقي".وأشار البيان الى "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلتين والمواد المضبوطة إلى مركز شرطة زرباطية، لغرض عرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق بدرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".