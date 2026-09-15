هزة أرضية تضرب منطقة عراقية

وقالت المراصد الزلزالية في بيان ورد لـ ، ان " للأنواء الجوية والرصد الزلزالية سجلت، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أيلول، حدوث هزة أرضية شرق ".وأضافت ان "قوة الهزة بلغت 3.1 درجة على بُعد نحو 27 كم في الساعة 11:49:38 صباحا"، مشيرة الى ان "الهزة شُعِر بها من قبل بعض المواطنين القاطنين بالقرب من موقع حدوثها، دون ورود أنباء عن أضرار مادية أو بشرية".