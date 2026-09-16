العراق يستعد لتوديع الصيف

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط خلال النهار في الأقسام الجنوبية الشرقية لتصل إلى 35 كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع ظهور غيوم متفرقة في بعد الظهر، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في الأقسام الغربية لتصل إلى 30 كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت أن "يومي السبت والأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".