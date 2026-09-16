تحرك لاطلاق مبادرة المليون قطعة أرض

وقال المتحدث باسم الوزارة ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "الوزارة صادقت مؤخراً، على التصاميم الخاصة بثلاث مدن سكنية ضمن محافظات: الأشرف وميسان والمثنى، من أجل توزيعها ضمن مبادرة المليون قطعة أرض".وأشار إلى أنه "يراعى عند إنجاز تصاميم المدن ضمن المبادرة، أن تكون قريبة من مراكز المدن وخدمات التسوق المختلفة، مع توفر خدمات تعليمية وصحية متكاملة"، مؤكداً أن "القطع ستكون مخدومة بالطرق المبلطة وخطوط الاتصالات ومحطات وشبكات الكهرباء ومياه الشرب والمجاري والأمطار".وأوضح صباح أن "احتساب عدد الأراضي في المحافظات يكون وفقاً للتعداد السكاني ونسبة الفقر لكل محافظة والتي تحددها "، كاشفاً عن أن "حاجة البلاد من الوحدات السكنية يصل إلى مليونين و300 ألف، وبالتالي فإن مبادرة ، ستحل جزءاً كبيراً من حاجة البلاد الفعلية".وأكد ان "اللجان المشكلة بموجب رقم 332 لسنة 2026، تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية للمبادرة للبدء بتنفيذها"، منوهاً بأن "إحدى اللجان تعكف بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، على اختيار الموديل المالي والاقتصادي للأراضي، ليتم على ضوئها تحديد الآلية التي سينفذ بموجبها القطاع الخاص، بما يضمن الشراكة الأمثل للمبادرة".وأردف المتحدث باسم الإعمار أن "إحدى اللجان الفنية المذكورة، تعمل في الوقت الحالي، على وضع معايير ونقاط المفاضلة للمشمولين بالمبادرة بعد مقاطعة بياناتهم من أجل الحصول على الفئات الأكثر استحقاقاً لها"، مشيرا الى "الأهمية الاستراتيجية للمبادرة، كونها ستعالج جزءاً مهماً من أزمة السكن للبلاد من خلال زيادة المعروض، إضافة إلى الحد من التوسع العشوائي، فضلاً عن تنشيط قطاع البناء، إلى جانب توفير فرص العمل، وتحريك القطاعات المرتبطة بالإسكان والبنى التحتية، وصولاً إلى بناء مدن ومجتمعات سكنية أكثر تنظيماً واستقراراً".