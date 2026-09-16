المالية تتحرك لزيادة أجور اطباء العقود

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أعلنت ، اليوم الاربعاء، عن إجراءات تنفيذ قرار زيادة أجور الأطباء العقود من 400 إلى 600 ألف دينار في طور الإنجاز.

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "دائرة الموازنة مستمرة في تدقيق أسماء الأطباء العاملين في بصفة عقود، واحتساب الكلف المالية المترتبة على زيادة رواتبهم الشهرية اعتباراً من تاريخ المباشرة، استناداً إلى بزيادة أجورهم من (400) ألف إلى (600) ألف دينار شهرياً، وهي طور الإنجاز".

وأضاف أن "دائرة الموازنة تجري أعمال التدقيق وفق الأسماء والبيانات الواردة من بموجب كتابها المرقم (76753 ) في 10 / 9 / 2026 خلال هذا الاسبوع تمهيداً لاستكمال الإجراءات المالية الخاصة بتنفيذ الزيادة المقررة".