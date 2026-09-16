من آسيا الوسطى إلى الخليج.. تفاصيل اتفاقية النقل المرتقبة بين العراق وقرغيزستان

وأوضح الشحماني في بيان، أن الاتفاقية المرتقبة تعزز موقع ممراً تجارياً ولوجستياً يربط بالمنطقة، وتفتح المجال أمام حركة الشاحنات القيرغيزية عبر الأراضي العراقية باتجاه دول .وبيّن أن تحديد حجم الحركة السنوية والمسارات والمنافذ المعتمدة سيكون بعد استكمال الاتفاقية وبدء التشغيل الفعلي، لافتاً إلى أن تفعيل النقل العابر من شأنه تقليل زمن وكلفة نقل البضائع من خلال تبسيط الإجراءات الفنية والجمركية، وتقليل مدد الانتظار على الحدود، وتحسين انسيابية حركة الترانزيت.وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية العراق لتعزيز دوره محوراً للنقل والتجارة الإقليمية، مع إمكانية ربط المسار مستقبلاً بشبكة الترانزيت الإقليمية والمشاريع الاستراتيجية، ولا سيما مع التوسع في تطبيق نظام (TIR).