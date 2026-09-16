وزير العدل يكشف تفاصيل جديدة عن تعديل قانون رعاية القاصرين

وأكد وزير العدل، خلال كلمته في الحفل، أن الوزارة عملت على ضمان حقوق القاصرين من خلال إعداد مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين، بما يضمن حقوقهم المادية والمعنوية، ولا سيما معالجة مشكلة الأموال المودعة في الحقبة السابقة.وأوضح أن مشروع تعديل القانون يتضمن جملة من الإجراءات التي تسهم في حماية حقوق القاصرين والحفاظ عليها، وتوفير الرعاية اللازمة لهم من الجوانب كافة. ودعا، دائرة رعاية القاصرين إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود لتوفير متطلبات الرعاية الشاملة للقاصرين، مادياً ومعنوياً، والعمل على تعويضهم عن الظروف الاستثنائية التي مروا بها.وفي ختام الحفل، جرى توزيع الهدايا على الطلبة القاصرين المتفوقين، تقديراً لإنجازهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة التفوق والنجاح.