استئناف الأعمال في مشروع مجسر شارع 60 جنوبي بغداد

وقال مدير عام عمار ، في بيان، "استئناف الأعمال في مشروع مجسر شارع 60 بمنطقة الدورة ضمن الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية في ".

وأضاف أن "الاعمال أستؤنفت مؤخراً نتيجةً لرفع أعمال التعارضات المتمثلة بتغيير مسار أنبوب الماء بقطر 800 ملم و200 ملم، والعمل مستمر لرفع باقي التعارضات"، مشيراً الى "إنجاز حفر وصب 84 ركيزة من أصل 105 ركائز كونكريتية، وصب وتجهيز جميع الروافد الكونكريتية والبالغة 90 رافدة".