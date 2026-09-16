القضاء يستضيف اجتماعاً حول طبيعة الأدلة الرقمية لجرائم الابتـزاز الإلكتروني

وذكر إعلام القضاء في بيان أن الاجتماع حضره المشرف القضائي القاضي ممثلاً عن المجلس، إلى جانب ممثلين عن جهاز ، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وهيئة الإعلام والاتصالات.وناقش المجتمعون آليات إعداد دليل استرشادي متكامل يوضح طبيعة الأدلة الرقمية لجرائم الابتزاز، فضلاً عن تناول آلية عمل خوارزميات القادرة على التزييف وأسس التعامل معها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي.