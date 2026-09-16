بالوثيقة.. سند يدعو هيام الياسري لإخلاء الفيلا التي تقيم فيها وإعادة عجلتي لاندكروزر

وجاء في وثيقة صادرة عن سند وتلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "الى النائب .. تهديكم وزارتنا أطيب التحيات ونرجو قيامكم باخلاء الفيلا رقم 14 الواقعة في مجمع الوزراء في المخصص لوزير الاتصالات وتسليم العجلات المدرج تفاصيلها وأرقامها العائدة لوزارة الاتصالات الى الوزارة ".وأضاف ان "تاريخ انتهاء تكليفكم من العمل بمهام وزير الاتصالات كان بتاريخ 25/1/2026".