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بالوثيقة.. سند يدعو هيام الياسري لإخلاء الفيلا التي تقيم فيها وإعادة عجلتي لاندكروزر
محليات
2026-09-16 | 11:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
553 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
دعا وزير الاتصالات
مصطفى سند
، اليوم الأربعاء، وزيرة الاتصالات السابقة
هيام الياسري
الى اخلاء الفيلا التي تقيم فيها وإعادة عجلتي لاندكروزر.
وجاء في وثيقة صادرة عن سند وتلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "الى النائب
هيام الياسري
.. تهديكم وزارتنا أطيب التحيات ونرجو قيامكم باخلاء الفيلا رقم 14 الواقعة في مجمع الوزراء
القادسية
في
بغداد
المخصص لوزير الاتصالات وتسليم العجلات المدرج تفاصيلها وأرقامها العائدة لوزارة الاتصالات الى الوزارة ".
وأضاف ان "تاريخ انتهاء تكليفكم من العمل بمهام وزير الاتصالات كان بتاريخ 25/1/2026".
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