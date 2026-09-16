رئيس هيئة المنافذ يعلن موعد إعادة فتح منفذ الشيب

وقال الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الحركة التجارية في منفذ الشلامجة الحدودي استعادت نشاطها الكامل وبأعداد كبيرة وإجراءات مشددة"، مبيناً أن "عمليات الكشف تجري بشكل مشترك بين والأجهزة الأمنية العاملة في المنفذ، فضلاً عن خضوعها للرقابة والتدقيق الإلكتروني التابع للهيئة".وأوضح الوائلي أن "حركة المسافرين، بما فيهم الحالات الإنسانية والمرضى والطلبة وقاصدو العتبات ، تسير بانسيابية عالية"، مشيراً إلى أن "التوقف المؤقت لم يتجاوز 24 ساعة، وكان بهدف تقييم الكوادر وإعادة تنظيم مسارات الطرق وتعزيز إجراءات الإحكام والسيطرة".وأضاف، أن "منفذ مندلي الحدودي استأنف العمل هو الآخر بكامل طاقته، وجرى سحب وتفريغ كافة الشاحنات والعجلات التي كانت متكدسة خلال الساعات الـ48 الماضية"، مؤكداً "عدم وجود أي زخم أو في الوقت الحالي مع استمرار العمل على مدار 24 ساعة".وكشف رئيس الهيئة عن "افتتاح منفذ الشيب في يوم غد الخميس عند الساعة السادسة فجراً، ليكون آخر المنافذ التي يُعاد فتحها"، لافتاً إلى إجراء "جولات ميدانية لمتابعة تطبيق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس ، بما يضمن دقة الأداء وتسهيل الإجراءات".وبشأن تأثير التوقف المؤقت على السوق المحلية، طمأن الوائلي المواطنين بعدم تأثر الأسعار، قائلاً: "فترة التوقف كانت ولم تتعدَّ ساعات معدودة، في حين استمرت بقية المنافذ بالعمل على مدار اليوم؛ الأمر الذي حال دون حدوث أي تغيير في أسعار أو حجم السلع والبضائع المتدفقة إلى البلاد".ولفت الوائلي إلى أن "المنافذ الحدودية تشهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الإيرادات الحكومية والإرساليات التجارية بفضل الحوكمة والانضباط والدعم الحكومي المستمر، ما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري ومستوى الخدمات المقدمة".