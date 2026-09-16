وزارة التربية تعلن نتائج الدور الثاني لامتحانات الدراسة المهنية

أعلنت ، الأربعاء، نتائج الدور الثاني للامتحانات العامة للدراسة المهنية.

وجاء في بيان للوزارة، "تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني من العام الدراسي 2025–2026".

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