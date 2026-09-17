توسيع بيع المواد الإنشائية بالتقسيط

وقالت مديرة لتجارة المواد الإنشائية في الوزارة الجميلي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة كانت قد اطلقت خلال النصف الأول من 2026، بيع المواد الإنشائية بالتقسيط إلى مواطني وموظفي فرع "، مشيرة إلى أنها "أعدت خطة لتوسيع المبادرة لتشمل فروعها كافة في البلاد، مدشنة ذلك بفرعها في ، كمقدمة لافتتاحات أخرى لبقية المحافظات تباعاً".وفي سياق متصل، أفصحت عن أن "الشركة تدرس حالياً مع إحدى الشركات الصينية المختصة، إمكانية تجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية ضمن المبادرة ضمن فرعي الشركة ببغداد وصلاح الدين"، مشيرة إلى "الأهمية التي تلعبها المنظومات في دعم التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة".وبشأن سعيها لشمول جميع الموظفين الموطنة رواتبهم بالمصارف، وليس فقط في الوقت الحالي، بينت الجميلي أن "الوزارة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بهذا الشأن"، مؤكدة أن "الشركة تعمل على أن يكون الاتفاق مرضياً وشاملاً لجميع الأطراف، وبما يحقق الفائدة المرجوة للمواطنين".