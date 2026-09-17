تحركات لإيقاف استحداث تخصصات الصيدلة وطب الأسنان

وقالت عضو اللجنة، ومدير عام دائرة التنمية البشرية في ، مها في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة سبق لها أن شاركت في استراتيجية التربية والتعليم 2021 ـ 2031، وتوجد لجان عالية المستوى لمتابعة تنفيذ مكونات الاستراتيجية الثلاثة التي تتنوع بين التعليم العام والأساسي والتعليم العالي الأكاديمي والتدريب التقني والمهني".وأضافت أن "الوزارة ترأس لجنة لوضع خطط قبول المجموعة الطبية والصحية، والصحية الساندة سنوياً وهذ اللجنة تتألف من وأكثر من دائرة فيها ومجلس الخدمة الاتحادي ورؤساء نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة في والتمريض والمهن الصحية والصحية الساندة".وبينت أن "اللجنة ترسل سنوياً التوصيات إلى لمجلس الوزراء وتعرض على هيئة الرأي في الوزارة، والتعاون مستمر في وضع خطط ، وهذا يعتمد على الطاقات الاستيعابية للجامعات الأهلية والحكومية وكذلك على عدد من الدراسة الإعدادية الذين يتوجهون بالقبول في الجامعات الحكومية".وتابعت عبد الكريم، أن "وزارة التخطيط معنية بإبداء الرأي في استحداث الكليات الحكومية والأهلية بكل اختصاصاتها"، مشيرةً إلى أن "اللجنة تعمل على استحصال المصادقة على توصية ترفعها 92 بإيقاف استحداث تخصصات الصيدلة وطب الأسنان نظراً للأعداد المتزايدة في سوق العمل، لاسيما مع بقاء قانون التدرج الطبي دون تعديله والذي نأمل أن يعدل لكي لايكون الزاماً على الحكومة في توفير فرص عمل في القطاع الحكومي ويكون للقطاع الخاص دور في استقطاب هؤلاء الخريجين".وأكدت أن "الحاجة ماسة في اختصاصات الطب العام مع مراعاة التوازن في التوزيع بين المؤسسات الصحية في المحافظات والمناطق النائية والأقضية والنواحي".وأوضحت أن "إعداد خطط القبول يجب أن يكون دقيقاً جداً بالشراكة مع دوائر الدراسات والتخطيط والمتابعة والتعليم الجامعي في والبحث العلمي بمشاركة مع التي تعتبر سوق العمل الرئيسي للخريجين".