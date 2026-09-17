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التربية تمنح المتقدمين إلى معاهد الفنون الجميلة فرصة إضافية للتقديم
محليات
2026-09-17 | 05:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
مددت
وزارة التربية
، عبر
المديرية العامة
لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، التقديم إلى
معاهد الفنون الجميلة
للعام الدراسي 2026–2027 حتى الرابع والعشرين من أيلول الحالي، لإتاحة فرصة إضافية للطلبة الراغبين في الالتحاق بها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير التربية، أن مقابلات واختبارات المتقدمين تنطلق في السابع والعشرين من أيلول وتستمر حتى الأول من تشرين الأول، تليها إجراءات التدقيق والطبع وتسليم القوائم إلى
اللجنة المركزية
للقبول حتى الثالث عشر من تشرين الأول، فيما يستمر تدقيق القوائم حتى الثلاثين من الشهر ذاته، على أن تُعلن نتائج
القبول
في الأول من تشرين الثاني 2026.
ويستمر التقديم والقبول في معهدي الفنون الجميلة المسائيين (الكرخ الأولى والكرخ الثالثة) حتى الثلاثين من أيلول، ويُستثنيان من مدة التمديد، وفقاً للبيان.
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