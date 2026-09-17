التربية تمنح المتقدمين إلى معاهد الفنون الجميلة فرصة إضافية للتقديم

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير التربية، أن مقابلات واختبارات المتقدمين تنطلق في السابع والعشرين من أيلول وتستمر حتى الأول من تشرين الأول، تليها إجراءات التدقيق والطبع وتسليم القوائم إلى للقبول حتى الثالث عشر من تشرين الأول، فيما يستمر تدقيق القوائم حتى الثلاثين من الشهر ذاته، على أن تُعلن نتائج في الأول من تشرين الثاني 2026.ويستمر التقديم والقبول في معهدي الفنون الجميلة المسائيين (الكرخ الأولى والكرخ الثالثة) حتى الثلاثين من أيلول، ويُستثنيان من مدة التمديد، وفقاً للبيان.