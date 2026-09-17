مستشفى الناصرية يعلن توسيع خدماته وفق ممارسات متقدمة بإدارة الرعاية الصحية

- محلي



أعلنت إدارة ، اليوم الخميس، عن تطوير وتوسيع خدماته وفق ممارسات متقدمة بإدارة الرعاية الصحية.

وذكرت إدارة المستشفى في بيان ورد لـ ، أن " يعد أحد أكبر المستشفيات التعليمية الحكومية ضمن منظومة العامة العراقية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية لأهالي ".

وأضافت، أن "النموذج التشغيلي للمستشفى يتم وفق خبرات (إيبكس هيلث) الدولية في تطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والممارسات المتقدمة في إدارة الرعاية الصحية وتطوير الأنظمة والقدرات المؤسسية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر العراقية ونقل المعرفة والخبرات، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمرضى".

وأوضحت، أن "معايير الجودة وسلامة المرضى تعد الركيزة الأساسية للتشغيل اليومي في المستشفى، وتمتد عبر مختلف جوانب العمل، بما يشمل تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية ومتابعة استخدامها وصيانتها بحسب المتطلبات الفنية وأدلة التصنيع العالمية، إلى جانب خدمات النظافة والتعقيم الشامل ومكافحة العدوى والخدمات المساندة، والتي تخضع جميعها لبروتوكولات وإجراءات معتمدة تنظم العمل والمتابعة، وتضمن توفير بيئة استشفائية آمنة تدعم سلامة الرعاية واستمرارية الخدمات".

وبينت، أن "تطوير الكوادر ونقل المعرفة يمثل أحد مرتكزات هذا النموذج، من خلال برامج تدريب تستهدف الفرق الطبية والتمريضية والإدارية في مجالات الجودة وسلامة المرضى والبروتوكولات السريرية والمعايير الدولية للرعاية الصحية، بمشاركة خبراء ومتخصصين دوليين"، لافتا الى أن "هذه البرامج تسهم في تعزيز القدرات المهنية وترسيخ ثقافة التطوير المستمر، إلى جانب دعم الدور التعليمي والتدريبي للمستشفى".

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن "مؤشرات الأداء المسجلة تظهر خلال الفترة من كانون الثاني 2025 إلى تموز 2026 نمواً واضحاً في نطاق الخدمات المقدمة؛ إذ ارتفع عدد مراجعي العيادات الخارجية من 8,695 إلى 22,451 مراجعاً، بنسبة 158.2%، وارتفعت زيارات من 11,080 إلى 17,520 زيارة، بنسبة 58.1%، فيما ارتفع عدد العمليات الجراحية من 864 إلى 1,516 عملية، بنسبة 75.4%".

وتابعت أنه "خلال الفترة ذاتها، انخفض معدل الوفيات في العناية المركزة من 42% إلى 6%، وانخفض معدل الوفيات الإجمالي في المستشفى من 1.13% إلى 0.75%، فيما سجل مؤشر رضا المرضى 94%".

وأضافت، أن "هذه المؤشرات تعكس تطوراً ملموساً في الأداء عبر ثلاثة محاور رئيسة مترابطة تشمل نطاق الخدمات المقدمة، والنتائج السريرية، وتجربة المرضى".

وأكدت، أن "مسار الجودة وتجربة المريض حظيا بتقدير على المستوى العربي؛ إذ حصل التعليمي في آب 2025 على شهادة المبادرة الذهبية للتميز في تجربة المريض ضمن فئة القيادة والحوكمة والسياسات من اتحاد المستشفيات العربية، بعد اختياره من بين 267 مؤسسة صحية تقدمت للمبادرة".