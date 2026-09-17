التعليم توجه تحذيراً شديد اللهجة للجامعات والكليات الأهلية

وأوضحت الوزارة في بيان، أن استلام أي مبلغ من الأجور الدراسية أو ما يسمى بالتأمينات أو استحصال أي مبالغ أخرى من المتقدمين للدراسة في الجامعات والكليات الأهلية لا يجوز إلا بعد تسجيل الطالب أصولياً وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.وشددت على عدم السماح للجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بـتخصيص مقاعد أو إجراء قبول مبدئي أو ما يسمى بحجز المقاعد خارج منظومة الإلكتروني للعام الدراسي 2026–2027 المعتمدة من .وأكدت الوزارة أن أي جهة تعليمية أهلية تخالف هذه التعليمات تتحمل كامل التبعات القانونية المترتبة على المخالفة، داعية إدارات الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية إلى الالتزام بالتعليمات النافذة وعدم اتخاذ أي إجراءات قبول أو حجز أو استحصال مبالغ خارج السياقات الرسمية