صندوق الإسكان يوضح خطوات استكمال إجراءات القروض (فيديو)

وأوضح الصندوق في بيان أن الآلية تبدأ بإرسال رسائل نصية (SMS) عبر الهواتف للمقبولين من المتقدمين لتأكيد الموافقة على الإقراض، بينما ستصل رسائل أخرى للمتقدمين الذين تتطلب استماراتهم الإلكترونية تعديل البيانات متضمنة رابطاً يحولهم مجدداً إلى الاستمارة لغرض التصحيح، ليتم لاحقاً إرسال رسالة تأكيد نهائية بعد إتمام التدقيق.ودعا الصندوق المتقدمين، بعد استلام رسالة التأكيد، إلى تحميل تطبيق من متجري (Google Play) و(App Store) باستخدام رقم الهاتف الذي جرى إدخاله أثناء التقديم الإلكتروني، والقيام بملء البيانات المطلوبة داخل التطبيق بعد مرور 24 ساعة على تحميله، وحسب الفيديو التوضيحي المرفق مع الإعلان.