المصادقة على مسودة تعليمات لتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات الخاصة بذوي الشهداء

وتتضمن مسودة المشروع عدداً من الفقرات القانونية التي من شأنها إنصاف شريحة ذوي الشهداء، من خلال اختصار الإجراءات وتسهيل إنجاز معاملاتهم، بما يسهم في تقديم الخدمات لهم بصورة أكثر سلاسة، من دون الإخلال بالمتطلبات القانونية والأصولية المعتمدة، بحسب بيان لوزارة العدل.ومن المقرر إحالة مسودة مشروع التعليمات إلى بعد مصادقة الوزير، لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها، تمهيداً لدخولها حيز النفاذ، بما يحقق الغاية من إعدادها في تسهيل إجراءات إنجاز معاملات ذوي الشهداء.