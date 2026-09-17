نقيب الصيادلة يناشد الحكومة التدخل بعد تأخر شحنات أدوية وارتفاع التعرفة الكمركية

وقال في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، إن "العديد من مكاتب الأدوية والمستوردين يناشدون بشأن تأخر 130 شاحنة محملة بالأدوية التي تحتوي على فيتامينات".وأضاف أن "التعرفة الكمركية أصبحت أكثر من 10% بعد أن كانت نصف بالمئة"، مبيناً أن "الكثير من الأدوية متأخرة لمدة 21 يوماً".وأوضح أن "جميع الأدوية التي تحتوي على فيتامينات كانت تعامل معاملة الأدوية، وكانت التعرفة الكمركية المفروضة عليها نصف بالمئة بحسب الحكومة"، محذراً من أن "أي زيادة في التعرفة الكمركية ستؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية على المواطنين".وتابع نقيب الصيادلة: "كنقابة صيادلة ننقل صوتنا إلى دولة ووزير "، مشيراً إلى أن "المواد كانت قبل شهر تعامل معاملة الأدوية، بينما تقول للكمارك اليوم إنها مشمولة بالتعرفة".وطالب فؤاد رئيس بـ"التدخل العاجل" لحسم الموضوع، معرباً عن أمله في "حل سريع لهذه المشكلة العويصة".