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بينهم منتسبين وأجانب.. إصابة 8 اشخاص بحادث مروري في ذي قار
محليات
2026-09-17 | 12:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
افاد مصدر أمني في
ذي قار
عن وقوع حادث مروري مروع عند مدخل
الناصرية
الشمالي أسفر عن إصابة
ثمانية
أشخاص بينهم من جنسيات اجنبية.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "حادثاً مرورياً مروع وقع عند مدخل
الناصرية
الشمالي أسفر عن إصابة
ثمانية
أشخاص بينهم من جنسيات اجنبية".
واوضح المصدر ان "الحادث نجم عن اصطدام أربع مركبات في المنطقة ذاتها"، مشيرا إلى أن "المصابين الثمانية يتوزعون بين منتسبين أمنيين كانوا يقودون مركباتهم خلال فترة استراحتهم وثلاثة مواطنين صينيين يعملون في إحدى الشركات العاملة في المحافظة، فضلا عن ضابط منسوب لجهاز الاستخبارات في
بغداد
".
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