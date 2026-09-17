بينهم منتسبين وأجانب.. إصابة 8 اشخاص بحادث مروري في ذي قار

وقال المصدر لـ ، إن "حادثاً مرورياً مروع وقع عند مدخل الشمالي أسفر عن إصابة أشخاص بينهم من جنسيات اجنبية".واوضح المصدر ان "الحادث نجم عن اصطدام أربع مركبات في المنطقة ذاتها"، مشيرا إلى أن "المصابين الثمانية يتوزعون بين منتسبين أمنيين كانوا يقودون مركباتهم خلال فترة استراحتهم وثلاثة مواطنين صينيين يعملون في إحدى الشركات العاملة في المحافظة، فضلا عن ضابط منسوب لجهاز الاستخبارات في ".