هزة ارضية بقوة 3 درجات تضرب شمال غرب بيجي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية، مساء اليوم حدوث هزة أرضية بلغت قوتها (3)درجة، على بُعد نحو 36 كم في ".وأشار التقرير إلى أن "الهزة شُعِر بها من قبل المواطنين القاطنين بالقرب من موقع حدوثها، دون ورودأنباء عن أضرار مادية أو بشرية".