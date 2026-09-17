المالية تعلن إنجاز الآلية التنفيذية للاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "وزير المالية ، ترأس اجتماعاً خُصص لاستكمال الآلية التنفيذية لقرار (413) لسنة 2026، الخاص بتطبيق الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية".وحضر الاجتماع محافظ ، ومدير عام للكمارك الدكتور ثامر ، ومدير عام دائرة الاستثمارات، ومعاون مدير عام ، وممثل عن للتجارة والتنمية (الأونكتاد).وناقش الاجتماع "الإجراءات والمتطلبات الفنية والمالية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القرار، إلى جانب آليات الربط والتكامل بين الجهات ذات العلاقة".وأثمر الاجتماع عن "إنجاز الآلية التنفيذية للاستيفاء المسبق، وفق نظام الأسيكودا ومنظومات الدفع الإلكتروني المعتمدة".وأكد الوزير "ضرورة تطبيق الآلية وفق إجراءات واضحة ومنظمة، وبما يعزز