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المالية تعلن إنجاز الآلية التنفيذية للاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية
محليات
2026-09-17 | 11:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
أعلنت
وزارة المالية
، اليوم الخميس، إنجاز الآلية التنفيذية للاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "وزير المالية
فالح ساري
، ترأس اجتماعاً خُصص لاستكمال الآلية التنفيذية لقرار
مجلس الوزراء رقم
(413) لسنة 2026، الخاص بتطبيق الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية".
وحضر الاجتماع محافظ
البنك المركزي العراقي
نزار ناصر حسين
، ومدير عام
الهيئة العامة
للكمارك الدكتور ثامر
قاسم داود
، ومدير عام دائرة الاستثمارات، ومعاون مدير عام
الهيئة العامة للضرائب
، وممثل عن
مؤتمر الأمم المتحدة
للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وناقش الاجتماع "الإجراءات والمتطلبات الفنية والمالية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القرار، إلى جانب آليات الربط والتكامل بين الجهات ذات العلاقة".
وأثمر الاجتماع عن "إنجاز الآلية التنفيذية للاستيفاء المسبق، وفق نظام الأسيكودا ومنظومات الدفع الإلكتروني المعتمدة".
وأكد الوزير "ضرورة تطبيق الآلية وفق إجراءات واضحة ومنظمة، وبما يعزز
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