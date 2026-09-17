ضبط 10 كغم من الحشيشة والقبض على 4 متهمين في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بعمليةٍ أمنية، تمكنت مديرية شؤون مخدرات من إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط (10) كغم من مادة الحشيشة المخدرة، بعد رصد تحركاتهم ومتابعتهم ميدانيا"ً.وتواصل لشؤون "جهودها الأمنية والاستخبارية لملاحقة تجار المخدرات، وتجفيف مصادر تداولها، وإحالة المتهمين إلى القضاء وفق القانون".