وزارة الثقافة تقرر سحب يد مدير عام السينما والمسرح

قررت والآثار، الخميس، سحب يد السينما والمسرح .

وقالت الوزارة وفق ، إنه "تقرر سحب يد (جبار جودي) السينما والمسرح لمدة (60) يوما". يشار الى أن جودي يشغل أيضا منصب نقيب الفنانين العراقيين.