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وزارة الثقافة تقرر سحب يد مدير عام السينما والمسرح
محليات
2026-09-17 | 15:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,125 شوهد
قررت
وزارة الثقافة والسياحة
والآثار، الخميس، سحب يد
مدير عام دائرة
السينما والمسرح
جبار جودي
.
وقالت الوزارة وفق
وكالة الأنباء العراقية
، إنه "تقرر سحب يد (جبار جودي)
مدير عام دائرة
السينما والمسرح لمدة (60) يوما".
يشار الى أن جودي يشغل أيضا منصب نقيب الفنانين العراقيين.
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