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إل جي إلكترونيكس تحصد لقب أفضل علامة تجارية وتكريمات متعددة في جوائز الابتكار الخاصة بمعرض IFA 2026
محليات
2026-09-18 | 01:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
حازت شركة إل جي إلكترونيكس على أرفع تكريم في النسخة الثانية من جوائز "IFA" للابتكار، حيث نالت اللقب المرموق "أفضل علامة تجارية في معرض IFA لعام 2026". ومن خلال تحقيق هذا الإنجاز البارز ضمن برنامج
الجوائز العالمية
المرموق في قطاع التكنولوجيا، تعزز إل جي مكانتها الراسخة كرائدة عالمية في مجال الابتكار، واضعةً بذلك معايير جديدة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والتأثير في السوق.
تصدرت إل جي المشهد بحصولها على جوائز متعددة ضمن فئة "الأفضل في فئتها"؛ حيث نال تلفزيون LG OLED evo AI W6 (طراز "Wallpaper TV" اللاسلكي بالكامل)
جائزة
"الأفضل في فئة الترفيه المنزلي". وقد جاء هذا التكريم تقديراً لإعادة ابتكار تلفزيون "Wallpaper TV" الشهير، إذ يتميز بتصميم فائق النحافة (بسماكة 9 مم2) وتقنية الاتصال اللاسلكي بالكامل، إلى جانب تقنية "Hyper Radiant Color"؛ وهي مزايا تتضافر معاً لتقدم دمجاً مثالياً بين روعة التصميم والابتكار في جودة الصورة. ويجسد هذا المنتج رؤية إل جي القائمة على مفهوم "التكنولوجيا الخالية من التعقيدات"، مما يتيح حرية غير مسبوقة في دمج أجهزة التلفزيون الفاخرة داخل مساحات المعيشة.
في فئة الصوتيات، حاز نظام "LG Sound Suite AI" على جائزة "الأفضل في مجال الصوتيات" (Best in Audio)؛ وذلك بفضل دوره في إحداث نقلة نوعية في تجربة الاستماع المنزلية عبر تقديمه لأول منظومة صوتية في العالم تعتمد تقنية Dolby Atmos® FlexConnectTM. وقد صُمم هذا النظام ليمنح المستخدمين حرية أكبر في دمج مكبرات الصوت وترتيبها وتوزيعها في أرجاء المكان، مما يتيح نهجاً أكثر مرونة وتخصيصاً لتجربة صوتية منزلية غامرة.
نالت تشكيلات إل جي المتميزة من شاشات العرض وأنظمة الصوت مزيداً من التقدير بحصولها على خمس جوائز تقديرية (Honoree)، مما يبرز نطاق ابتكارات الشركة الواسع في مجالات الترفيه المنزلي وتجارب نمط الحياة.
نال تلفاز LG OLED evo G6 التقدير لدوره في الارتقاء بأداء الصورة في تقنية OLED إلى مستويات جديدة بفضل تقنية "Hyper Radiant Color"؛ إذ يقدّم سطوعاً استثنائياً ودرجات تباين فائقة ودقة متناهية في الألوان، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مزايا الإضاءة الذاتية التي تميّز شاشات LG OLED.
نالت تقنية LG Micro RGB evo (MRGB96) التقدير لتجسيدها رؤية إل جي لحقبة جديدة من شاشات التلفاز الفاخرة، حيث توظف تقنية الإضاءة القائمة على نظام RGB لتقديم أداء متميز يتمثل في حجم لوني واسع، ومستويات سطوع عالية، وقدرة على العمل بكفاءة فائقة في الشاشات الضخمة.
نال طراز LG
mini
RGB evo (MRGB88) التقدير لتقديمه مزايا الابتكار في تقنية العرض RGB ضمن تصميم أكثر ملاءمة وسهولة في الاستخدام، محققاً توازناً يجمع بين جودة الصورة الفائقة وكفاءة استهلاك الطاقة وسهولة الاستخدام اليومي، بما يلبي تطلعات المستهلكين الباحثين عن أجهزة تلفاز متميزة.
حصل جهاز LG StanbyME 2 Max على
جائزة التميز
لإعادة تعريف الترفيه الشخصي من خلال شاشة نمط حياة متحركة مصممة للتكيف مع طريقة عيش الناس وعملهم واسترخائهم، مما يوسع تجارب المحتوى إلى ما هو أبعد من
غرفة
المعيشة التقليدية.
علاوة على ذلك، حاز نظام LG XBOOM Stage 501 على
جائزة تقديرية
ضمن فئة "أفضل المنتجات الصوتية"؛ وذلك بفضل أدائه القوي والمفعم بالحيوية المصمم خصيصاً للحفلات والعروض الترفيهية المباشرة والتجمعات الاجتماعية، مما يعكس توسع إل جي المستمر في تقديم تجارب صوتية تلائم أنماط الحياة العصرية.
بدءاً من الفوز بلقب "أفضل علامة تجارية" في معرض IFA لعام 2026، ووصولاً إلى حصد العديد من الجوائز عبر قطاع حلول الأعمال (MS)، تعكس إنجازات إل جي التزام الشركة الراسخ بالابتكار وتقديم منتجات ترتقي باستمرار بتجربة العملاء.
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