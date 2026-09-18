بوادر الخريف تقبل.. 9 محافظات اقل من الـ40 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".وأضافت أن "طقس يوم الأحد، سيكون صحواً على العموم مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية متسببة تصاعد للغبار في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً جزئياً على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".ولفتت إلى أن "الثلاثاء القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً في والجنوبية ويكون صحواً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".