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بوادر الخريف تقبل.. 9 محافظات اقل من الـ40 مئوية
محليات
2026-09-18 | 02:46
Alsumaria Tv
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314 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة مع تصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في
المنطقة الجنوبية
".
وأضافت أن "طقس يوم الأحد، سيكون صحواً على العموم مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية متسببة تصاعد للغبار في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً جزئياً على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".
ولفتت إلى أن "الثلاثاء القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً في
المنطقة الشمالية
والجنوبية ويكون صحواً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".
وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستتراوح بين 35-45".
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