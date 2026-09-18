​مكتب القائد العام يعلن دعمه لعمل الملاحة الجوية بعد انهاء المناطق المحظورة

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، "نُبارِك ما أعلنه مدير لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الكابتن ، اليوم الجمعة، بشأن إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية بشكل رسمي، وفتحها بالكامل أمام حركة ، وذلك بعد نحو عقدٍ من استقطاع مساحات واسعة من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية، عقب تواجد تنظيم " " في أجزاء من البلاد عام 2014.".واضاف "هذا الإنجاز الاستراتيجي ياتي تنفيذاً للتوجيهات المباشرة والمتابعة الحثيثة من دولة رئيس القائد العام للقوات المسلحة، ضمن السعي الحكومي المتواصل لإعادة هيكلة وتنظيم المجال الجوي وفق أعلى معايير السلامة والملاحة الدولية، وتثبيت أركان الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد"، مؤكدا "استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية".وبين أن "المناطق التي كانت محظورة قد خُصصت سابقاً لأغراض العمليات الأمنية، قبل أن يُجرى تسليمها رسمياً للشركة مع رفع القيود كافة عن تحليق الطائرات المدنية في سمائها".واشارت الى ان "هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو استعادة لمكانته الإقليمية والدولية في حركة الملاحة الجوية، وتأكيداً على تعافي البلاد واستقرار أمنها، مما يُسهم في تعزيز كفاءة إدارة المجال الجوي، وزيادة الإيرادات الوطنية من رسوم عبور الطائرات، وتسهيل المدني بين مختلف القارات".