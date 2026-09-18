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السيد الصدر يوجه رسالة إلى التجار
محليات
2026-09-18 | 05:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
16,994 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
وجه زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الجمعة، رسالة الى التجار، فيما اكد ان من لا يحترم
النجف
سوف لن نحترمه.
وقال
السيد الصدر
في خطبة صلاة الجمعة في
مسجد
والكوفة وتلاها
السيد كاظم الحسيني
وتابعتها
السومرية نيوز
، "أيها التجار ولا سيما في المناطق والمحافظات
المقدسة
.. بل وكل
العراق
مقدس، عليكم أن تلتزموا بالأمانة والرزق
الحلال
وصدق التعامل مع الناس أجمع ولتبتعدوا عن الغش والتدليس والمكر ورفع الأسعار".
واضاف "ابتعدوا عن كل ما هو محرم ومرفوض شرعاً وعرفاً.. فإن لم تكونوا أحراراً في دينكم فكونوا أحراراً في دنياكم.. وحرية الدنيا أن تكون رافضاً لكل ما ترفضه عن نفسك وعائلتك".
وتابع "اتقوا الله وأبتعدوا عن بيع المحرمات والربا والربح الفاحش وسوء الأخلاق، فكل ذلك ليس منهياً عنه في السماء فقط، بل عند كل ذي كرامة وعند كل ذي نخوة"، مشيرا إلى "اننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما غضت الحكومة المحلية نظرها عن تلك التجاوزات.. فمن لا يحترم
النجف
وسمعتها سوف لن نحترمه، وهذا لا محيص عنه".
ودعا "كل التجار إلى التفقه: (فالتاجر فاجر حتى يتفقه).. وأدعوا غير الملتزمين منهم إلى التوبة كما دعا
السيد الوالد
السدنة وموظفي البعث إلى التوبة، وحاشاكم أن تقارنوا بهم.. فلا زلنا نثق بكم... وسنراقب أفعالكم عن كثب إن وفقنا الله تعالى إلى ذلك"، لافتا إلى أن "هذا عين ما ندعو له من الإصلاح (شلع قلع)، وإن كان البعض يدعي الوصل بنا.. فلا يستحوذ عليكم
الشيطان
فينسيكم ذكر الله وطاعته".
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