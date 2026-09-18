الاتصالات تحدد موعد إطلاق الرخصة الرابعة الـ 5G

وقال سند في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " عملت على زيادة سرعات الإنترنت"، مشيرا الى أن "العمل تضمن ايضاً جعل ممراً لنقل البيانات".وأوضح أن "هناك 4 شركات من 4 دول وقعت مع الوزارة، وهذه لأول مرة في تاريخ العراق"، مشيرا الى "دخول شركات منافسة لخدمة الإنترنت ادخلتها الهيئة والحكومة لخدمة ستارلينك".ونوه الى أن "الوزارة استفادت من هذه المنافسة، وبدأت بتسريع الخدمات لتقديم محتوى جديد في خدمات الكيبل الضوئي، سواء كان محتوى رياضياً أو محتوى ترفيهياً أو محتوى سينمائياً"، مؤكداً أنه "خلال ثلاثة أشهر تم إيصال الانترنيت الى مليون منزل".وحول الرخصة الرابعةاوضح سند أن "هناك توجهاً حكومياً بالتنسيق مع الأطراف الأخرى بشأن اطلاق منح الرخصة الرابعة الـ 5G "، مشيرا الى أنه سيتم هذا الاطلاق مطلع العام 2027".