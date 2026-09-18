اعتقال متهم بالترويج لحزب البعث المحظور شرقي الأنبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت قوة من استخبارات المهمات الخاصة، بالتعاون مع معاونية الاستخبارات والمعلومات في ، من اعتقال متهم بجريمة الترويج لحزب البعث المحظور في قضاء شرقي ".وتابعت، ان "عملية الاعتقال جاءت وفق مذكرة قبض قضائية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة".