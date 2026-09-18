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نداء للاهالي بشأن سياقة المركبات من قبل ابناءهم الاحداث
محليات
2026-09-18 | 09:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
244 شوهد
دعت
وزارة الداخلية
، اليوم الجمعة، الأسر لمنع الأحداث من قيادة المركبات خلافاً للقانون، فيما بينت أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يمثل خطراً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق.
وقال الناطق الرسمي باسم
وزارة الداخلية
، العقيد محمد علي الحسون، في بيان ورد لـ
السومرية
، إن "السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع، ولا تقتصر على الإجراءات التي تتخذها مفارز المرور"، مشدداً على أن "السماح للأحداث بقيادة المركبات يمثل خطراً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق".
وأوضح الحسون أن "
قانون المرور
لسنة 2019 وضع ضوابط واضحة لقيادة المركبات، إذ نصت المادة (20) على عدم جواز قيادة أي مركبة ما لم يكن الشخص حاصلاً على إجازة سوق، فيما حددت ال
مادة (21) شروط وأعمار منح إجازة السوق بحسب فئة الإجازة".
وأضاف: "كما أن القانون يرتب مسؤولية على من يسمح لغير المجازين بقيادة مركبته، حيث نصت المادة (33) على معاقبة مالك المركبة أو حائزها الذي يسمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة المركبة، بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين".
وأشار الحسون إلى "الدور الذي تؤديه
مديرية المرور العامة
في تعزيز السلامة المرورية، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والرقابية، ومتابعة المخالفات المرورية، وتنظيم حركة السير، والعمل على الحد من مسببات الحوادث، إلى جانب نشر الثقافة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما فئة
وأكد أن "وزارة الداخلية، من خلال
مديرية المرور
العامة والجهات المختصة، مستمرة في إجراءاتها التوعوية والرقابية لتعزيز ثقافة الالتزام المروري"، مشيراً إلى أن "تعاون الأسرة والمجتمع مع الجهات الأمنية يمثل عاملاً أساسياً في بناء بيئة مرورية أكثر أمناً وسلامة لجميع المواطنين".
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