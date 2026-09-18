توضيح من المستشار الامني للزيدي بشأن تحديد سقف زمني لحصر السلاح

وقال في بيان ورد لـ ، ان "ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح إطلاقًا؛ إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة".

واكد أنه "في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل فحينها سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وفق أحكام القانون بوصفه خارجًا عن القانون وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويُعامل معاملة الإرهابيين".

ودعا الأعرجي إلى "توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات".