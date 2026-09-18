التربية: إعادة 92 ألف طفل إلى الدراسة واستهداف 150 ألفاً خلال 2026-2027

وذكر بيان لوزارة التربية ورد لـ ، ان " ، وبالتعاون مع منظمة ، أعادت(92,843) طفلا إلى مقاعد الدراسة منذ إطلاق حملة "العودة إلى التعليم" عام 2024، فيما تستهدف مرحلتها الجديدة أكثر من (150) ألف متسرب خلال العام الدراسي 2026-2027".واضاف البيان ان "وزير التربية وجه بتطوير الحملة وتوسيع آلياتها، خلال ورشة البرنامج الوطني التي أقيمت في على مدى يومين، بمشاركة خبراء ومديري عموم التربية، واهتمام مباشر من قبل ".وتابع البيان ان "الوزارة تعتمد رصدا مبنيا على الأدلة لتشخيص حالات التسرب وأسبابها والحد منها، وإعادة دمج الأطفال في المسارات التعليمية المناسبة، مع تكثيف التوعية الإعلامية والمجتمعية".وواصل البيان ان "وزارة التربية أطلقت منصة إلكترونية مركزية لتسجيل بيانات المتسربين والعائدين بحسب المحافظات والأعمار والمراحل الدراسية، ومتابعة عودتهم عبر المديريات والمدارس، وتتضمن بيانات عن أسباب التسرب والمعوقات الأساسية المؤثرة في التعليم، فيما استعرضت الورشة النتائج والتحديات وناقشت توحيد جهود الشركاء وآليات مواصلة الحملة".