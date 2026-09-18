العزم يبحث مع قياداته في نينوى أولويات المرحلة المقبلة

وذكر بيان للتحالف ورد لـ ، انه "عقدت الهيئة القيادية لتحالف العزم، اجتماعاً مع أعضاء وقيادات التحالف في ، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمحافظة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة".واشار الى ان "اللقاء تناول عدداً من الموضوعات التنظيمية والسياسية، إلى جانب مناقشة مستجدات المرحلة الراهنة، وبحث آليات تعزيز التواصل بين قيادات التحالف وتنظيماته في المحافظات، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز العمل المشترك".وأكد الحاضرون "أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف تشكيلات التحالف، وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز حضور التحالف ودوره في مختلف المحافظات، ويخدم المصلحة العامة".