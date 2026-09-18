الاطاحة بتجار لكاميرات التجسس ومزور للكتب الرسمية في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في اطار الجهود الاستخبارية المتواصلة لملاحقة الخارجين علي القانون وتجفيف منابع الجريمة المنظمة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة رصدتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في / جانب تفيد بوجود موقع على يرّوج لبيع التجسس (ممنوعة التداول)".واشارت الى انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني مكنه من الوصول الى أصحاب الموقع (متهمان) والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهم على عدد من الكاميرات ممنوعة التداول ، كما ضبطت العجلة التي يستخدمونها لهذا الغرض".وبعملية منفصلة اخرى نفذتها مفارز الوكالة اعلاه مكنتها من "القاء القبض على متهم يقوم بتزوير المحررات والكتب الرسمية بعد أن رصدت معلومات تفيد بوجود متهم يقوم بعمليات تزوير ، حيث تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته كتب ومحررات مزورة على انها كتب رسمية صادرة من دوائر حكومية وجهات رسمية ، كما تم ضبط كل ما له مساس بالجريمة (الأدوات التي يستخدمها في عمليات التزوير)".واكملت، ان "العمليتين نُفذت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بعد تدوين أقوالهم بالاعتراف تمهيداً لعرضهم أمام القضاء".