أهالي مجمع النسيم في البصرة يحتجون: دفعنا كامل المبالغ ونرفض دفع 100 مليون إضافية

وقال المحتجون لـ ، إنهم اشتروا وحداتهم السكنية قبل سنوات وسددوا كامل المبالغ المترتبة عليهم، إلا أنهم فوجئوا لاحقاً بمطالبتهم من قبل شركة أخرى تُدعى “أرض الميدان” بدفع مبلغ إضافي قدره 100 مليون دينار عن كل وحدة.وأوضحوا أن الشركة الجديدة تستند إلى تعاقدها مع ، بدلاً من الشركة الصينية المستثمرة التي أبرموا معها عقود شراء الوحدات، مؤكدين رفضهم دفع أي مبالغ إضافية بعد تسديد كامل قيمة الوحدات.وطالب المحتجون، الجهات المعنية بالتدخل لحسم الملف، وتوضيح الوضع القانوني للعقود المبرمة مع الشركة الصينية، وضمان حقوقهم وتسليمهم السندات الرسمية لوحداتهم السكنية.