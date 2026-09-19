النزاهة تضبط متهمين في كهرباء النجف بتهمة التواطؤ لجباية الأموال واختلاسها

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "فريقاً من مكتب تحقيق تمكَّن، بعد التحرّي والتقصّي، من ضبط موظفٍ في دائرة توزيع الكهرباء أقدم على استحصال مبالغ ماليَّة من المواطنين، من دون ترحيل الأموال المُستحصلة إلى حسابات الدائرة".وأضافت ان "المُتَّهم استخدم ختماً مُزوَّراً لإيهام المواطنين بقانونيَّة الجباية"، مُبيّنةً أنَّ "التحقيقات قادت إلى ضبط مُتَّهمٍ ثانٍ يعمل جابياً في الدائرة، كان يقوم بتزويد المتهم الأول بوصولات الجباية المستخدمة في استحصال الأموال".وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفّـذَتْ وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وعرضه أمام القضاء؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمة التحقيق".