واشنطن: العراق سيشارك في مواجهة أي تهديد لداعش

ونقلت وسائل إعلامية عن المسؤول قوله ان "قيادة التحالف لمحاربة أصبحت الآن في وستبقى قائمة".وأضاف ان "أي تهديد لداعش سيشارك في مواجهته "، لافتا الى ان " تقف بمقدمة محاربي تنظيم داعش".